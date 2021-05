Nebunie in La Liga! Atletico, noua campioana a Spaniei! Suarez ii aduce victoria lui Simeone dupa lupta nebuna cu Real Madrid! Aici ai clasamentul

Atletico s-a impus cu 2-1 in meciul cu Valladolid, scor care i-a adus si titlul!

Echipa lui Simeone a tremurat timp de 57 de minute, dupa ce Valladolid a deschis scorul in minutul 18. Correa a reusit sa egaleze la scurt timp dupa startul reprizei secunde, insa cel care a dat lovitura finala a fost Luis Suarez, care a inscris in minutul 67, asigurand victoria echipei sale.

ATLETI ARE CHAMPIONS! ???? Just look what the winning goal meant to @LuisSuarez9! ❤️????❤️????❤️????❤️#LaLigaFanCam pic.twitter.com/XKbLH1LGyW — LaLigaTV (@LaLigaTV) May 22, 2021

Tensiunea a fost si mai mare, cu cat Real Madrid, rivala la titlu, juca in acelasi timp pe teren propriu cu Villarreal, care a urmat exemplul lui Valladolid, si a deschis scorul in prima repriza. Benzema a inscris in minutul 58, insa golul lui a fost anulat pe motiv de ofsaid, momente in care Correa egala.

Golurile echipei lui Zidane au venit pe final de meci, prin Benzema si Modric, in minutele 87, respectiv 90+2, insa victoria lui Atleltico a decis campioana.

Barcelona a jucat si ea in deplasare cu Eibar, iar in absenta golgheterului din La Liga din acest sezon, Leo Messi, singurul gol a fost inscris de Griezmann, care a reusit un voleu superb. Catalanii au incheiat sezonul pe locul trei, la 7 puncte distanta de campioana Atletico.

Astfel, Atletico Madrid reuseste sa cucereasca al unsprezecelea titlu din istorie.

Clasamentul din La Liga: