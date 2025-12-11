Pregătită de Costel Gâlcă, Rapid a bifat 11 victorii, șase remize și două eșecuri în 19 etape din sezonul regulat. Echipa din Grant se situează la două lungimi în fața lui FC Botoșani, care ocupă poziția secundă, și la patru de Dinamo, care completează podiumul.



Victor Angelescu anunță transferuri la Rapid: ”Am dat drumul la bani”



Victor Angelescu, acționarul minoritar al lui Rapid, a evidențiat că își dorește să realizeze două transferuri în perioada de mercato din iarnă pentru a întări lotul lui Costel Gâlcă în partea a doua a campionatului.



Rămâne de văzut ce sector vor viza giuleștenii. Cert e că Rapid nu a fost inspirată în vară cu atacanții pe care i-a adus, spre exemplu Drilon Hazrollaj a bifat doar cinci meciuri, apoi s-a accidentat.



”E important câte puncte avem, dar oricum avem obiective în sezonul ăsta. Am dat drumul la bani şi în sezoanele trecute. Vom face transferuri, îmi doresc minimum doi jucători. Pe bani, că e împrumut cu opţiune sau transfer definitiv”, a spus Angelescu la Prima Sport.



Conducerea lui Rapid, avertisment pentru fotbalistul de aproape un milion de euro: ”Există posibilitatea să plece!”



”La Baroan e pe acte de indisciplină. Vedem ce decizie va lua Costel Gâlcă la meciul cu Oțelul. Nu e nimic atât de grav. Doar că a fost un anumit comportament nepotrivit. Nu a fost vorba despre întârziatul la antrenament, o chestie internă.



Poate vin în România și se așteaptă să fie ușor. Nu a fost șocant pentru el când a venit, Costel le cere aceleași lucruri tuturor jucătorilor. Mi se pare normal că jucătorii procedează așa. A fost decizia lui Costel și a clubului. Sugestia a fost a lui Gâlcă.



Mai presus de toate este clubul. Cred că dacă nu realizează unde este și ce trebuie să facă există posibilitatea să plece. Jucătorii trebuie să înțeleagă unde se află.



Ne așteptam la mai mult din partea lui Baroan. Depinde în primul rând de Costel și de cum se comportă. La final vom trage linie și vom vedea cine rămâne”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

