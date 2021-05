BREAKING NEWS | Dementa totala in La Liga! Atletico, doua goluri anulate! Suarez a adus victoria cu Osasuna in minutul 88! Real a batut degeaba la Bilbao. Cum arata clasamentul inaintea ultimei etape

Ce final de sezon in La Liga!

Real si Atletico s-au impus dupa meciuri nebunie contra lui Atletic Club, respectiv Osasuna. A fost chin la Bilbao si Madrid! Real s-a impus datorita golului marcat de Nacho in minutul 68. Vedetele din galaxia Madridului au sperat pana in final ca Osasuna sa produca surpriza pe stadionul rivalei Atletico. Atletico a avut doua goluri anulate, apoi Budimir a produs socul si a marcat in minutul 75 pentru Osasuna. Starnita de adversara ei, Atletico a facut minunea: a punctat prin Lodi (82) si Luis Suarez (88) si a ramas cu toate punctele.

Barcelona, ultima echipa cu sanse in lupta la titlu, a pierdut acasa cu Celta, 1-2. Messi a deschis scorul in minutul 28, cu o lovitura de cap, dar Santi Mina (38 si 89) a dat lovitura pe Camp Nou.



Inaintea ultimei etape, Atletico si Real Madrid raman despartite de numai doua puncte in varful clasamentului.

In runda finala a sezonului, Atletico are deplasare la Valladolid, in timp ce Real da peste finalista Europa League, Villarreal, pe teren propriu.

Clasamentul momentului in La Liga