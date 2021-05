Se pregateste schimbul anului in Spania intre Atletico Madrid si Barcelona! Simeone, aproape de reunirea cu jucatorul preferat

Antoine Griezmann si Joao Felix pot fi protagonistii unui schimb in vara.

Barcelona si Atletico Madrid negociaza un schimb intre Antoine Griezmann si Joao Felix. Vestea a fost data de Lluis Canut, la Esport 3. Jurnalistul spaniol sustine ca acest transfer are sanse sa se indeplineasca pentru ca ambele echipe ar avea de castigat din punct de vedere sportiv si economic.

Ambii fotbalisti au fost adusi in 2019 pe o suma similara. Griezmann a fost luat de Barcelona de la Atletico pe 120 milioane de euro, in timp ce Simeone l-a inlocuit pe atacantul francez cu Joao Felix, platindu-i Benficai 127 milioane de euro.

Cei doi jucatori nu au justificat, deocamdata, suma de transfer pe care clubul a achitat-o pe serviciile lor. Cu toate ca a reusit 19 goluri si 12 pase decisive in toate competiile pentru catalani, Griezmann pare ca nu si-a gasit locul in sistemul de joc al lui Koeman. Barcelona nu joaca cu un 9 fals, pozitie unde francezul a dat cel mai bun randament la Atletico si la echipa nationala. Pe cand Felix nu mai are aceleasi evolutii ca in prima parte a sezonului, iar in ultimele 7 meciuri Diego Simeone nu l-a mai folosit titular.

Potrivit Mundo Deportivo, cele doua cluburi au mai incercat sa faca acest schimb si in vara anului trecut, dar fosta conducere a Barcelonei s-a impotrivit. Acum, cu Laporta presedinte, schimbul se poate oficializa. Presedintele catalan este incantat ca va castiga un jucator creativ de 21 de ani si ca va scapa de salariul mare al lui Griezmann, care castiga anual 20 milioane de euro.

De asemenea, Simeone a comunicat conducerii ca il vrea inapoi pe fostul sau elev, iar Atletico poate primi si o compensatie financiara din partea Barcelonei, daca acest transfer se realizeaza, conform aceleiasi surse.