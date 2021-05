Manchester United incearca sa dea lovitura pe piata transferurilor! Vrea sa-l aduca pe fotbalistul "revitalizat" de Simeone la Atletico

Englezii cauta sa se intareasca pentru sezonul viitor si au pus ochii pe un jucator de la Atletico Madrid.

Aproape sa termine pe locul 2 in Premier League, insa la mare distanta de campiona Manchester City, Manchester United cauta sa se intareasca pentru sezonul viitor, in care vor sa atace titlul si sa-l castige pentru prima data dupa plecarea lui Sir Alex Ferguson.

Mirror scrie ca "diavolii rosii" il vor pe Marcos Llorente, mijlocasul spaniol al lui Atletico Madrid, pe care ar trebuie sa plateasca 79 de milioane de euro. Marcos Llorente are 26 de ani si s-a nascut la Madrid. S-a format la Real Madrid, acolo unde a jucat pana in 2019, cand Atletico Madrid, la solicitarea lui Simeone, l-a transferat pentru 40 de milioane de euro.



Llorente are 79 de meciuri la Atletico Madrid, pentru care a maract 18 goluri. Mijlocasul spaniol a bifat 39 de meciuri si pentru Real Madrid, iar din 2020 joaca si in prima reprezentativa a Spaniei. Interesant este faptul ca Simeone l-a reprofilat, el fiind la baza mijlocas defensiv, iar antrenorul argentinian l-a urcat mai sus in teren si l-a degrevat de sarcinile defensive, folosindu-l in multe partide a mijlocas ofensiv.

Cea mai buna partida si momentul in care spaniolul a "explodat" a fost cea cu Liverpool, de pe Anfield, din editia trecuta a Champions League, atunci cand jucatorul a marcat o dubla si s-a dovedit a fi potrivit pentru noul rol.