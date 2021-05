Continua lupta nebuna la titlu in Spania! Real a distrus-o pe Granada si ii sufla din nou in ceafa lui Atletico. Cum arata clasamentul cu doua etape intainte de final

Real Madrid revine la doua puncte in spatele lui Atletico Madrid.

Cu Marcelo exclus din lot dupa un conflict cu Zidane, Real Madrid s-a impus cu 4-1 pe terenul lui Granada.

Constienti de faptul ca nu au voie sa rateze victoria in aceasta seara, fotbalistii lui Zidane au inceput in forta meciul, iar in minutul 17, Modric a deschis scorul, cu un sut in coltul din dreapta al portii. A fost 2-0 la pauza, dupa ce Rodrygo a reusit sa marcheze in minutele de prelungire ale primei reprize.

Gazdele au inceput sa spere in minutul 71, cand Jorge Molina a redus din diferenta (2-1). Entuziasmul celor de la Granada a disparut insa rapid. In minutul 75, Odriozola a facut 3-1, cu un sut sub transversala, iar doua minute Benzema a profitat de o eroare comisa de portarului Rui Silva si a stabilit rezultatul final, 4-1.

Cum arata clasamentul la varf in La Liga, cu doua etape inainte de finalul sezonului

1. Atletico Madrid - 80 de puncte

2. Real Madrid - 78 p.

3. Barcelona - 76 p.

4. Sevilla - 74 p.

5. Real Sociedad - 56 p.

6. Betis - 55 p.

7. Villarreal - 55 p.