Suarez poate juca ultimul meci pentru Atletico! Destinatia surprinzatoare in care ar putea ajunge atacantul 

Atacantul o poate parasi pe Atletico Madrid in aceasta vara.

Suarez a fost salvatorul lui Atletico Madrid in ultimul meci cu Osasuna. Atacantul a reusit sa marcheze golul victoriei in minutul 88 si si-a apropiat echipa de un titlu istoric in Spania.

Cu o etapa inainte de final, Atletico are doua puncte in fata Realului, iar echipa lui Simeone are nevoie de un rezultat pozitiv cu deja retrogradata Valladolid sau ca Real sa se incurce cu Villarreal.

Meciul de sambata ar putea fi ultimul pentru Luis Suarez sub comanda lui Simeone. Anul trecut, cand a fost cumparat de Atletico cu 7 milioane de euro de la Barcelona, uruguayanul si-a trecut o clauza speciala in contract, dupa experienta cu Koeman, cand l-a indepartat de la echipa. Atacantul poate pleca gratis, chiar daca are contract pana in vara lui 2022.

Inter Miami, echipa patronata de David Beckham, incearca sa il ademeneasca pe Suarez sa vina in USA, potrivit don balon.

Ajuns la 34 de ani, atacantul a aratat in acest sezon ca nu mai are aceeasi forma fizica din anii trecuti, iar campionatul american ar putea fi un loc confortabil in care jucatorul sa isi incheie cariera. David Beckham s-a axat in fiecare campanie de achizitii pe fotbalisti importanti trecuti de 30 de ani. Dupa Matuidi si Higuain, Suarez ar putea fi urmatorul nume mare care ajunge la Miami.

Varful lui Atletico este in dubii in acest moment, deoarece familia sa se simte foarte bine in capitala Spaniei, conform aceleiasi surse.

Uruguayanul a marcat sub comanda lui Simeone, in acest sezon, 20 de goluri in 31 de meciuri in La Liga.