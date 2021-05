Victorie dramatica! Atletico Madrid castiga cu Real Sociedad, iar Barcelona e out din cursa pentru titlu! Cum arata clasamentul din La Liga

Atletico Madrid a castigat duelul cu Real Sociedad si este foarte aproape de castigarea campionatului.

Yannick Carrasco, in minutul 16, din pasa lui Marcos Llorente, si Angel Correa, in minutul 28, servit de Suarez, au adus victoria madrilenilor. Zubeldia a reusit sa inscrie in minutul 83 pentru Real Sociedad, insa golul nu a fost suficient.

Victoria echipei lui Diego Simeone o scoate pe Barcelona din cursa pentru titlu. Catalanii au 4 puncte in spatele liderului Atletico, cu doua etape inainte de final, astfel ca doar o minune ar mai putea duce titlul pe Camp Nou.

Real Madrid are nevoie de o victorie cu Granada, pentru a ramane in carti. Formatia lui Zidane va juca joi seara, de la ora 23:00.

In ultimele doua etape din acest sezon, Atletico Madrid le infrunta pe Osasuna si Valladolid, Barcelona joaca impotriva celor de la Celta Vigo si Eibar, iar Real Madrid se mai dueleaza cu Athletic Bilbao si Villarreal.

Cum arata acum prima parte a clasamentului din La Liga:

1. Atletico Madrid 80 p.

2. Barcelona 76 p.

3. Real Madrid 75 p. (un meci in minus)

4. Sevilla 74 p.

5. Real Sociedad 56 p.