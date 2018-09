Coincidenta incredibila la Barcelona! Blestemul lui Messi a lovit din nou: e cel mai ghinionist din Europa

Barcelona 1-1 Athletic Bilbao / Barca s-a incurcat din nou in La Liga.

Startul perfect al Barcelonei din La Liga s-a incheiat in ultimele 3 etape - ultimul pas gresit a venit pe Camp Nou contra celor de la Athletic Bilbao! De Marcos a deschis rapid scorul pentru basci, insa Munir a salvat egalul la 3 minute dupa intrarea pe gazon dupa o faza superba a lui Messi.

Messi a inceput partida ca rezerva insa a fost introdus pe teren in minutul 55 si a transformat jocul Barcei, anost pana in acel moment. Messi a avut un ghinion urias, trimitand mingea in bara inainte de golul lui Munir - este a 6-a oara cand trimite mingea in bara in startul acestui sezon, Barca trimitand mingea in total de 8 ori.

Jurnalistii au mai descoperit o coincidenta nefericita - de cand si-a schimbat Messi look-ul, renuntand la barba, Barcelona n-a mai castigat! 2-2 cu Girona, 1-2 cu Leganes si 1-1 cu Bilbao.