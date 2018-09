Moment halucinant in Bundesliga! A batut aut si a iesit AUTOGOL! Faza UNICA pe terenul de fotbal

VfB Stuttgart a castigat cu 2-1 partida contra celor de la Werder Bremen din aceasta etapa din Bundesliga insa gazdele au fost victimele unuia dintre cele mai ciudate faze vazute vreodata pe terenul de fotbal! La scorul de 1-0 pentru VfB, Zieler a primit un gol incredibil!

Totul a plecat de la autul batut de croatul de 20 de ani, Borna Sosa. Acesta a trimis mingea spre propriul portar, insa Ron-Robert Zieler a gresit preluarea si a iesit un autogol de cascadorii rasului! Din fericire pentru gazde, Gonzalo Castro a marcat 7 minute mai tarziu golul care i-a adus victoria lui VfB.

During halftime of the AFC Wimbledon match. Werder Bremen scored off what I am willing to call my favorite own goal that I have ever seen. @sportswithjohn might want a look at this incredible one. pic.twitter.com/WniRVVbfho