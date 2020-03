Mesajul lui Lionel Messi dupa ce a intrat in carantina! Ce spune argentinianul despre pandemia de coronavirus

Starul "catalanilor" e izolat la domiciliu.

Jucatorii Barcelonei au intrat in carantina din cauza pandemiei de coronavirus. Echipa si-a suspendat toate activitatile. De asemenea, La Liga a fost sistata pentru cel putin doua saptamani.

Lionel Messi e izolat la domiciliu. Acesta a transmis un mesaj pe retelele de socializare prin care i-a indemnat pe fani sa fie responsabili si sa ramana in casa.

"Acestea sunt niste zile foarte complicate pentru intreaga lume. Suntem ingrijorati din cauza a tot ce se intampla acum si vrem sa ajutam prin a ne pune pe noi in locul celor care sufera cel mai mult, fie ca au fost ei implicati in mod direct, fie familiile si prietenii lor, care se afla in prima linie si lupta in spitale sau in centre medicale. Vreau sa trimit tuturor acestor oameni multa putere si forta. Sanatatea ar trebuie sa fie mereu cel mai important lucru. Este un moment iesit din comun si ar trebui sa ascultati indictiile specialistilor si ale autoritatilor. Doar asa putem fi eficienti. Este momentul sa fim responsabili si sa stam acasa, putem sa ne bucuram de mai mult timp cu famiile noastre pe care nu mereu il avem. Va trimit o imbratisare, sper sa putem intoarce aceasta situatie in favoarea noastra cat de curand. Stati in casa", a scris Messi pe Instagram.

Tweet messi coronavirus Citeste si: