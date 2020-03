Faza care face inconjurul lumii! Au facut al doilea zid pe LINIA PORTII ca sa scape de blestemul ZEULUI Messi! Incredibil: cum s-a aparat Sociedad la loviturile libere

Barca a castigat cu 1-0 in fata lui Sociedad. Messi a dat singurul gol al meciului, din penalty, in repriza a doua.

Bascii au scos toate armele anti-Messi pe Camp Nou. Sociedad a venit cu o metoda unica de a se apara in momentele fixe ale jocului. Si a mers! Pentru a se 'feri' de executiile magice ale lui Leo din lovituri libere, jucatorii lui Sociedad au facut DOUA ziduri. Pe langa cel de la 9 metri, au mai pus si pe linia portii doi jucatori. :)

Metoda 'Sociedad' de aparare in fata lui Messi la lovituri libere e viralul momentului in Spania!

Curious La Real setup to defend Messi free kick pic.twitter.com/whBKUilMBd

This is how Real Sociedad defended Messi's free kick.

Madness ???? pic.twitter.com/pQ1o9bIJNC