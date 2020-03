MESSI PASCANU! Gol SUPERB al fundasului dat afara de Petrescu de la CFR! Cum a inscris in minutul 90 al meciului cu Hermannstadt

Alex Pascanu (21 de ani) a marcat primul sau gol la seniori in Voluntari 1-1 Hermannstadt.

Pascanu a inscris superb, in minutul 90 al partidei. Devierea lui Simonovski l-a gasit liber in partea dreapta, iar Pascanu a finalizat spectaculos, cu o scarita la coltul lung.



Pascanu e imprumutat de CFR Cluj la Voluntari pana la finalul sezonului. Alex are 8 meciuri ca titular de la venirea la echipa antrenata de Mihai Teja. In tur, a prins doar 4 jocuri in tricoul CFR-ului.

Lider la nationala U21 in era Radoi, Pascanu e capitanul actualei generatii de la tineret! Va primi banderola de la Mutu pentru debutul 'Briliantului' pe banca Romaniei U21, pe 31 martie, contra Danemarcei (19:30, in direct la PRO TV).