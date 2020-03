Messi se antreneaza si in carantina! Argentinianul e izolat in conditii de lux: teren de fotbal, sala de forta si piscina

In urma pandemiei de coronavirus, Barcelona a intrat si ea in carantina.

Jucatorii Barcelonei au intrat in carantina din cauza coronaviruslui. Oficialii clubului au anuntat ca echipa isi suspenda toate activitatile. De asemenea, toate meciurile din La Liga au fost suspendate pentru cel putin doua saptamani.

Desi e izolat la domiciliu, Lionel Messi are toate conditiile pentru a continua antrenamentele. Argentinianul are acasa un teren de fotbal, o piscina si o sala de forta. Astfel, starul Barcelonei poate ramane in forma pentru reluarea campionatului. "Catalanii" sunt lideri in La Liga, insa au un avantaj de doar 2 puncte fata de rivala Real Madrid.

Tweet messi coronavirus Citeste si: