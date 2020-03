"Barcelona il are pe Messi, noi il avem pe Oblak!" Diego Simeone in extaz dupa calificarea miraculoasa in sferturile Champions League! Comparatie de milioane facuta de antrenorul madrilenilor

Ce a declarat Diego Simeone la finalul partidei.

Atletico Madrid s-a calificat in sferturile Champions League dupa ce a reusit o calificare miraculaosa pe Anfiled dupa ce a invins-o pe Liverpool in reprizele de prelungiri dupa ce la sfarsitul celor de 90 minute scorul era 1-0 pentru coromorani. In tur, Atletico s-a impus cu 1-0 pe Wanda Metropolitano, astfel ca meciul a intrat in reprizele de prelungiri. La finalul partidei, Diego Simeone a avut o declaratie geniala la adresa echipei sale.

"Oblak este cel mai bun portar din lume. Barcelona il are pe Messi, noi il avem pe Oblak. Messi rezolva jocurile in mod ofensiv, Oblak inchide poarta. Oblak conduce echipa. Sunt foarte fericit pentru echipa si club. Suntem din noi intre primii opt din Europa si am eliminat un adversar extraordinar pe care publicul il impinge de la spate. Simt o bucurie imensa. Este un meci pentru istoria Atletico. L-am schimbat pe Diego Costa pentru ca obosise. Toata lumea a crezut ca schimbarea este una defensiva, dar stiam ca Llorente ne va ajuta. Am vrut sa trecem la un sistem 5-4-1 care sa ne permita contraatacuri mai taioase si asa a si fost", a declarat Diego Simeone la finalul partidei.