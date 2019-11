Madridul se CUTREMURA! Sergio Ramos vrea sa plece de pe Bernabeu! De ce e nemultumit capitanul galacticilor

Sergio Ramos vrea sa plece de la Real Madrid.

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos (33 de ani) se gandeste sa plece de pe Bernabeu. Presa din Spania spune ca Ramos e nemultumit de faptul ca Florentino Perez nu ii ofera marirea de salariu pe care o doreste. Starul gruparii de antrenate de Zidane va intra din vara viitoare in ultimul an de contract.

Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, un alt colos al clubului poate pleca pentru ca Perez nu vrea sa il faca cel mai bine platit fotbalist de la Real in momentul in care i se va oferi prelungirea contractului. In cazul in care cele doua parti nu ajung de acord si Perez nu il vinde pe Ramos vara viitoare, nu va mai obtine niciun ban de pe urma acestuia.

Presa spaniola mai spune ca Perez are in vizor 3 fotbalisti care ar putea sa il inolcuiasca pe Ramos si anume Milan Skriniar (Inter), Virgil Van Dijk (Liverpool) si Kalidou Koulibaly (Napoli).

Sergio Ramos joaca la Real Madrid din 2005. A ajuns pe Bernabeu de la Sevilla in schimbul a 27 de milioane de euro. 25 de milioane de euro este cota lui Ramos in acest moment pe transfermarkt.com