Tinta ironiilor, REAL MADRID! Aroganta SUPREMA a lui Gareth Bale! Cu ce banner a sarbatorit galezul calificarea la EURO

Bale a fost titular in victoria decisiva a galezilor in fata Ungariei. Jucatorul lui Real i-a pasat lui Ramsey in minutul 15, care a inscris cu o lovitura de cap. Acelasi Ramsey a dublat avantajul galezilor in minutul 47, stabilind scorul final al partidei, 2-0.

Cu aceasta victorie, Tara Galilor si-a asigurat prezenta la Campionatul European din vara viitoare.

La finalul meciului, Bale s-a bucurat alaturi de colegii sai afisand un banner pe care erau inscriptionate urmatoarele cuvinte:

"Tara Galilor, golf, Real Madrid! In ordinea asta", a fost mesajul afisat de Gareth Bale pe un steag al Tarii Galilor.

Bucuria a starnit amuzament pe retelele de socializare, avand in vedere ca are un salariu la Real de aproximativ 1.3 milioane de euro pe luna.

Nothing but respect for the sheer absence of one single fuck given by Gareth Bale here. ???????????????????????????? pic.twitter.com/7ngxIdi1hK