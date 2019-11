Mbappe are bagajele facute! Mama starului francez a facut anuntul: mesajul transmis celor de la Real Madrid

Kylian Mbappe pare decis sa paraseasca PSG.

Informatia a fost facuta publica de Eduardo, in cadrul emisiunii El Chiringuito.

Eduardo sustine ca mama starului lui PSG l-a asigurat pe Florentino Perez ca fiul ei nu isi va prelungi intelegerea cu campioana Frantei.

"Stati linistiti! Kylian nu va prelungi contractul cu PSG!", este mesajul transmis de mama lui Mbappe celor de la Real Madrid.

Astfel, PSG risca sa-si piarda ambele staruri, pe Neymar si Mbappe. Brazilianul nu va mai putea fi tinut cu siguranta de francezi si vara urmatoare, iar pe Mbappe vor fi nevoiti sa-l vanda daca nu ajung la o noua intelegere cu el, pentru ca, in caz contrar, in 2022 l-ar putea pierde gratis.

Real Madrid e in pole position pentru a-l achizitiona pe Mbappe. Spaniolii au vrut sa-l ia si in vara, insa nu au reusit, chiar daca, potrivit presei iberice, Perez era gata sa ofere 300 de milioane de euro in schimbul tanarului francez.

Kylian Mbappe are 20 de ani.