BOMBA! Pogba ar putea fi DETURNAT din drumul spre Real Madrid! Cu cine a aparut francezul 

Presa internationala scria despre schimbul dintre Manchester United si Real Madrid, in iarna sau, cel tarziu in vara.

Dorinta lui Bale de a pleca de pe Bernabeu nu este necunoscuta, iar sansele galezului sa mai continue sunt foarte mici, dupa ultimele imagini aparute cu acesta si declaratiile sfidatoare pe care le-a facut la adresa clubului madrilen.

Zinedine Zidane si-a exprimat in aceasta vara dorinta de a-l avea pe Paul Pogba in echipa, declarand in nenumarate randuri ca nu il mai doreste pe Bale la Real. Manchester United ar fi fost de acord cu schimbul care ar fi urmat sa se realizeze cel mai tarziu, vara urmatoare.

Se pare ca schimbul ar fi fost deturnat, deoarece Gazzetta dello Sport lanseaza o noua teorie, conform careia Pogba ar putea ajunge la Juventus, la schimb cu Mario Mandzukic. Ultima poza in care apare Pogba pare sa intareasca zvonurile. Francezul a aparut alaturi de jucatorul lui Juventus, Juan Cuadrado.