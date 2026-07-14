Echipele importante ale Europei sunt cu ochii și pe tinerii cu cel mai mare potențial de creștere, iar printre ei se numără și Eduardo Conceicao. În vârstă de 16 ani, născut la 7 decembrie 2009, Conceicao evoluează pe poziția de extremă stânga, iar în acest moment este component al naționalei Braziliei sub 17 ani.

Barcelona vs. Real Madrid, pentru Eduardo Conceicao

Născut la Sao Paolo, Eduardo Conceicao a făcut, din ianuarie 2026, pasul la echipa sub 20 de ani a celor de la Palmeiras, promovat de la echipa sub 17 ani, iar recent a ajuns să fie în atenția scouterilor din Europa, de la cluburile mari.

În acest moment, presa internațională notează că Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Manchester United, Manchester United, Arsenal și Chelsea îl vor!

”Încă de mic l-am însoțit pe tatăl meu peste tot.

Am început să joc în ligi de amatori, în academii de tineret și, într-o zi, unul dintre antrenorii mei mi-a obținut o probă la Palmeiras. După patru zile, am trecut-o, așa că am venit pentru o evaluare în cadrul clubului și am fost angajat la nouă ani.

Faptul că știu că sunt apreciat pentru ceea ce fac pe teren mă face foarte fericit. Este o motivație suplimentară pentru a continua să mă perfecționez în fiecare zi”, a spus tânărul Conceicao.

Eduardo Conceicao, noul tânăr minune al Braziliei

Eduardo Conceicao are deja cinci meciuri pentru naționala sub 17 ani a Braziliei, perioadă în care a marcat de două ori. Pentru echipa sub 20 de ani a celor de la Palmeiras a strâns 20 de goluri, cinci goluri și trei pase decisive în sezonul 2025-2026.

Tânărul și-a făcut o caracterizare simplă ca fotbalist:

”Îmi plac situațiile unu la unu, driblingul și depășirea în viteză a adversarilor.”