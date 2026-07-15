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Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise (24 de ani) a decis să se transfere la Real Madrid în perioada de transferuri din această vară, informează jurnaliștii Santi Aouna și Sebastien Denis, citați de Transfer News Live.

Michael Olise vrea la Real Madrid!

Conducerea „Los Blancos” se pregătește să trimită către Bayern Munchen o sumă record pentru a realiza cea mai spectaculoasă mutare a verii.

Șefii bavarezilor îl consideră în continuare pe Olise de „netransferat”, dar au început să ia legătura cu potențiali înlocuitori, în cazul în care nu își vor putea ține starul pe Allianz Arena.

Potrivit surselor menționate anterior, discuțiile dintre Michael Olise, Bayern Munchen și Real Madrid vor avea loc la finalul Campionatului Mondial.

Olise a strălucit la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic, unde este cel mai bun pasator decisiv al competiției cu cinci assist-uri înregistrate.

Sezon impresionant pentru Olise la Bayern Munchen

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.