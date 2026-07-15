Fulham a anunțat zilele trecute acordul cu antrenorul Alvaro Arbeloa, iar acum vrea să îi și aducă acestuia jucătorii de care are nevoie, pentru un sezon 2026-2027 solid!

Clubul din Anglia, care a încheiat sezonul trecut de Premier League pe locul 11, căuta un nou antrenor după plecarea portughezului Marco Silva, cel care a pregătit în ultimii cinci ani gruparea de pe Craven Cottage şi l-a înlocuit pe compatriotul Jose Mourinho la Benfica Lisabona.

Franco Mastantuono, de la Real Madrid, dorit de Alvaro Arbeloa la Fulham

Arbeloa, în vârstă de 43 de ani, a fost antrenor interimar la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso, în luna iunie însă clubul din capitala Spaniei a renunţat la serviciile sale, angajându-l între timp pe Mourinho.

Ajuns la Fulham, acesta este decis să facă o echipă solidă, iar un nume pe care îl vrea este cel al lui Franco Mastantuono (extremă dreapta, 18 ani), care a ajuns în august 2025 la Real Madrid, când s-au plătit, către River Plate, 45 de milioane de euro!

În sezonul trecut, argentinianul a bifat 35 de meciuri și trei goluri în toate competițiile pentru "Galactici", dar aportul său nu au avut efectul scondat de fani și de conducerea clubului.

Real Madrid, nemulțumită de randamentul lui Franco Mastantuono

Franco Mastantuono (18 ani) este născut la Azul (Provincia Buenos Aires) și s-a format la juniorii cluburilor River de Azul, Club Cemento și River Plate. La nivel de seniori a evoluat pentru River Plate (2024-2025) și Real Madrid (2025-2026).

Are patru selecții pentru naționala de seniori a Argentinei (nu a prins lotul pentru CM 2026), iar în palmaresul său se găsește Supercopa Argentina (2023 ). Poate juca atât ca extremă dreapta, cât și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 45 de milioane de euro. Acesta deține și cetățenie italiană.