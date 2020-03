Prima reactie a lui Zidane dupa victoria lui Real Madrid in El Clasico! Ce spune despre golul marcat de Vinicius

Zinedine Zidane a oferit prima reactie dupa ce a invins-o cu 2-0 pe Barcelona.

Real Madrid s-a impus cu 2-0 pe teren propriu in fata Barcelonei si a redevenit lider in La Liga. Vinicius si Mariano Diaz le-au adus victoria "galacticilor".

Zidane s-a declarat multumit de jocul echipei si spune ca totul le-a iesit asa cum si-au dorit:

"Este bine, imi vine sa spun este corect, pentru ca recuperam primul loc, dar mai ales ca am schimbat dinamica. Sun fericit, nu pentru ca am castigat, dar sunt multumit ca ne-am indeplinit obiectivul. Presiunea noastra a fost perfecta, am fost mult mai buni in repriza a doua si am continuat sa ne batem pana la final. Am facut ce am promis", a spus Zidane.

"Vinicius are cele mai bune conditii pentru a progresa!"

Zidane a vorbit si despre prestatia lui Vinicius, care a reusit sa deschida scorul pe Santiago Bernabeu. Antrenorul e multumit de jocul prestat de brazilian, atat pe plan ofensiv, cat si pe pland defensiv si a spus ca la Real este mediul ideal pentru un jucator precum el pentru a progresa:

"Vinicius a marcat un gol important intr-un meci important, iar eu sunt bucuros pentru el. El a facut eforturi ofensive, defensive la fel. Ceea ce vreau sa evidentiez este soliditatea noastra defensiva. Ne-am aparat impreuna, iar dupa aceea am stiut ca in orice moment avem capacitatea de a inscrie. 'Vini' este in cele mai bune conditii pentru a progresa. Ceea ce se spune din afara, nu poti controla, iar el stie, chiar daca uneori criticile sunt greu de digerat, insa trebuie sa inveti sa traiesti cu ele. In cazul lui, am spus ca acest meci ar putea fi o oportunitate", a mai spus Zidane.