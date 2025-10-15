OFICIAL Lovitură dată de Barcelona! Fotbalistul a semnat până în 2029: „Am visat dintotdeauna”

Lovitură dată de Barcelona! Fotbalistul a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2029: &bdquo;Am visat dintotdeauna&rdquo; La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona a anunțat oficial prelungirea contractului unui jucător de bază.

TAGS:
prelungire contractla ligaBarcelonaFrenkie de Jong
Din articol

Catalanii s-au axat în ultima perioadă pe prelungirea contractelor jucătorilor de bază ai echipei, iar miercuri au anunțat înțelegerea cu Frenkie de Jong.

Barcelona i-a prelungit contractul lui Frenkie de Jong până în 2029

Mijlocașul olandez, proaspăt revenit la Barcelona după ce a evoluat la echipa națională, a semnat prelungirea înțelegerii cu echipa spaniolă și va fi fotbalistul catalanilor până în 2029.

Frenkie de Jong s-a arătat fericit imediat după oficializarea prelungirii și a dezvăluit că a fost visul său să evolueze pentru Barcelona și speră să își continue acest vis pe cât posibil.

„Am visat dintotdeauna să joc pentru Barça și vreau să urmăresc acest vis încă mulți ani și să îl prelungesc cât mai mult posibil. Mă simt foarte confortabil în acest mediu și sunt motivat de forma bună pe care o are echipa.

Relația mea cu antrenorul a fost bună de la bun început. A spus întotdeauna că are încredere în mine și mi-a demonstrat-o.

Mă pot îmbunătăți în multe privințe și voi continua să lucrez ca întotdeauna.”, a spus mijlocașul olandez, imediat după ce și-a prelungit înțelegerea cu echipa catalană. 

45 de milioane de euro este cota lui Frenkie de Jong, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Frenkie de Jong, din 2019 la FC Barcelona

Sosit de la clubul olandez Ajax Amsterdam, în 2019, pentru suma de 75 de milioane de euro, de Jong se află în al şaptelea sezon la Barcelona, având peste 250 de apariţii sub cinci antrenori diferiţi.

În tot acest timp, el a câştigat şase trofee, inclusiv două titluri în La Liga.

El a evoluat de la un tânăr jucător care a venit la o echipă experimentată ca unul dintre veteranii lotului, iar legăturile de joc pe care acesta le are la mijlocul terenului cu Pedri reprezintă o cheie esenţială pentru formaţia pregătită de antrenorul german Hansi Flick

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezastru pentru Barcelona! Catalanii au primit &icirc;ncă o veste proastă &icirc;nainte de El Clasico
Dezastru pentru Barcelona! Catalanii au primit încă o veste proastă înainte de El Clasico
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Portughezul transferat cu scandal de Dinamo Zagreb este aproape de transferul la FC Barcelona!
Portughezul transferat cu scandal de Dinamo Zagreb este aproape de transferul la FC Barcelona!
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal, de domeniul trecutului! Spaniolul cu &bdquo;10 curat&rdquo; &icirc;n victoria cu Bulgaria
Lamine Yamal, de domeniul trecutului! Spaniolul cu „10 curat” în victoria cu Bulgaria
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat &rdquo;pe făraș&rdquo; la FCSB: &rdquo;Nu &icirc;mi arde mie acum!&rdquo;
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat ”pe făraș” la FCSB: ”Nu îmi arde mie acum!”
Matulevicius a jucat la Reșița și și-a deschis firmă de metalurgie!
Matulevicius a jucat la Reșița și și-a deschis firmă de metalurgie!
Cel mai bun barista din Rom&acirc;nia: Merită ca naționala să se califice la Mondial, doar ca să-și bea cafeaua &icirc;n Mexic
Cel mai bun barista din România: "Merită ca naționala să se califice la Mondial, doar ca să-și bea cafeaua în Mexic"
Cu un dinamovist pe teren, Albania i-a dat 4 goluri unei naționale calificate la CM 2026!
Cu un dinamovist pe teren, Albania i-a dat 4 goluri unei naționale calificate la CM 2026!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: &rdquo;&Icirc;mi place foarte mult!&rdquo;

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: ”Îmi place foarte mult!”

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”



Recomandarile redactiei
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat &rdquo;pe făraș&rdquo; la FCSB: &rdquo;Nu &icirc;mi arde mie acum!&rdquo;
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat ”pe făraș” la FCSB: ”Nu îmi arde mie acum!”
Lamine Yamal, de domeniul trecutului! Spaniolul cu &bdquo;10 curat&rdquo; &icirc;n victoria cu Bulgaria
Lamine Yamal, de domeniul trecutului! Spaniolul cu „10 curat” în victoria cu Bulgaria
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Cel mai bun barista din Rom&acirc;nia: Merită ca naționala să se califice la Mondial, doar ca să-și bea cafeaua &icirc;n Mexic
Cel mai bun barista din România: "Merită ca naționala să se califice la Mondial, doar ca să-și bea cafeaua în Mexic"
Matulevicius a jucat la Reșița și și-a deschis firmă de metalurgie!
Matulevicius a jucat la Reșița și și-a deschis firmă de metalurgie!
Alte subiecte de interes
Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: &bdquo;Vom ajunge la o &icirc;nțelegere&rdquo;
Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: „Vom ajunge la o înțelegere”
Ruptură &icirc;ntre Vinicius și Real Madrid: &bdquo;Va face ce vrea&rdquo;
Ruptură între Vinicius și Real Madrid: „Va face ce vrea”
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!