Catalanii s-au axat în ultima perioadă pe prelungirea contractelor jucătorilor de bază ai echipei, iar miercuri au anunțat înțelegerea cu Frenkie de Jong.



Barcelona i-a prelungit contractul lui Frenkie de Jong până în 2029



Mijlocașul olandez, proaspăt revenit la Barcelona după ce a evoluat la echipa națională, a semnat prelungirea înțelegerii cu echipa spaniolă și va fi fotbalistul catalanilor până în 2029.

Frenkie de Jong s-a arătat fericit imediat după oficializarea prelungirii și a dezvăluit că a fost visul său să evolueze pentru Barcelona și speră să își continue acest vis pe cât posibil.

„Am visat dintotdeauna să joc pentru Barça și vreau să urmăresc acest vis încă mulți ani și să îl prelungesc cât mai mult posibil. Mă simt foarte confortabil în acest mediu și sunt motivat de forma bună pe care o are echipa.

Relația mea cu antrenorul a fost bună de la bun început. A spus întotdeauna că are încredere în mine și mi-a demonstrat-o.

Mă pot îmbunătăți în multe privințe și voi continua să lucrez ca întotdeauna.”, a spus mijlocașul olandez, imediat după ce și-a prelungit înțelegerea cu echipa catalană.

45 de milioane de euro este cota lui Frenkie de Jong, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

