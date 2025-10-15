S-a remarcat la Europeanul U17 din 2024

Cardoso Varela (16 ani) este născut la Luanda (Angola), dar s-a remarcat la Campionatul European U17 din 2024, unde a avut evoluții excepționale pentru naționala Portugaliei. Lusitanii au pierdut finala cu Italia (0-3), dar Varela, care avea doar 15 ani, a fost remarcat de echipe puternice ale Europei, precum FC Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern Munchen, Atletico Madrid sau Juventus.



Porto a refuzat ofertele și jucătorul a refuzat să plece peste capul clubului, mai ales că începuseră negocierile pentru un contract de profesioniști. Dar atacantul a fost dat dispărut mai multe luni de gruparea de pe Dragao, care a făcut plângere la UEFA, după ce a aflat că impresarii săi au încercat să "dribleze" regulamentul și să-l mute gratis de la club. Aceștia înregistraseră un contract cu NK Dinamo Odranski Obrez, o echipă din liga a patra croată, actul fiind ulterior anulat de forul continental.



Fotbalistul a putut fi înregistrat de Dinamo Zagreb, care a plătit doar grila de formare, în cuantum de câteva zeci de mii de euro. Acum, după doar cinci meciuri jucate pentru vicecampioana Croației, portughezul a reintrat pe lista de priorități a lui FC Barcelona, care vrea să-l transfere în următoarele perioade de mercato. Inițial, catalanii ar plăti 5 milioane de euro, dar suma ar putea urca la 20 de milioane cu bonusurile de performanță.



Porto spunea că a fost "răpit", familia acuza "presiuni psihologice"

Tânărul fotbalist avea o înțelegere de amator cu FC Porto și era plătit cu 300 de euro pe lună, dar clubul portughez îi trecuse o clauză obligatorie de semnare a contractului de profesionist, în caz contrar urmând să plătească 3 milioane de euro.



Această clauză a fost declarată nulă de justiția din Portugalia, dar FC Porto a transmis că ar putea cere compensații de la agenții Andy Bara, Faustino Gomes și Wilson Sardinha, despre care spune că "au răpit un minor" și l-au dus pentru profit propriu în Croația.



De asemenea, clubul a negat acuzațiile tatălui fotbalistului, care a spus că fiul său "a fost supus la puternice presiuni psihologice" pentru a semna contractul de profesionist. La momentul izbucnirii scandalului, clubul condus de Andre Villas-Boas a precizat că nu își explică atitudinea ostilă a familiei lui Varela, mai ales că aceasta a fost mutată în Portugalia pe cheltuiala clubului și a fost ajutată că obțină cetățenia portugheză, procedură care este acum cercetată de autorițățile lusitane.

