Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt

Conducerea formației Inter vrea să îi facă lui Cristi Chivu un lot foarte valoros, cu care să performeze atât în Serie A, cât și în Liga Campionilor. Se dorește întărirea anumitor poziții, unde clubul din Milano a acuzat anumite probleme, iar un nume pe seama căruia se discută este și fundașul central Marc Guehi.

Însă, de apărătorul născut în Coasta de Fildeș, care are și cetățenie engleză, el evoluând pentru naționala din Europa, pentru care a și adunat 26 de meciuri și a marcat un gol, în vârstă de 25 de ani, se interesează și alte mari forțe ale Europei, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munchen sau Barcelona!

Marc Guehi, dorit de Interul lui Cristi Chivu, și în atenția altor mari cluburi

Marc Guehi, fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, se apropie de finalul contractului cu gruparea londoneză și poate semna liber cu orice echipă începând din ianuarie 2026. Bayern a fost primul club care a luat legătura cu agenții jucătorului, considerat o prioritate de directorul sportiv Max Eberl.

Totuși, Real Madrid și Barcelona sunt în pole-position, deoarece pot semna un precontract încă din iarnă, avantaj de care echipele din Premier League, campionat transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, nu dispun.

În vară, Guehi a fost aproape de Liverpool, însă transferul de 40 de milioane de euro a căzut în ultima zi a perioadei de mercato, după ce Palace nu i-a găsit înlocuitor. Acum, clubul englez este dispus să asculte oferte serioase în ianuarie, pentru a evita pierderea gratuită a jucătorului la finalul sezonului.