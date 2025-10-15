Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt

Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luptă pe piața transferurilor pentru un fotbalist din Premier League, campionat care se vede în exclusivitate pe VOYO. 

TAGS:
Marc GuehiCrystal PalaceInter Milanocristi chivuReal Madridfc barcelonaLiverpool
Din articol

Conducerea formației Inter vrea să îi facă lui Cristi Chivu un lot foarte valoros, cu care să performeze atât în Serie A, cât și în Liga Campionilor. Se dorește întărirea anumitor poziții, unde clubul din Milano a acuzat anumite probleme, iar un nume pe seama căruia se discută este și fundașul central Marc Guehi.

Însă, de apărătorul născut în Coasta de Fildeș, care are și cetățenie engleză, el evoluând pentru naționala din Europa, pentru care a și adunat 26 de meciuri și a marcat un gol, în vârstă de 25 de ani, se interesează și alte mari forțe ale Europei, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munchen sau Barcelona!

Marc Guehi, dorit de Interul lui Cristi Chivu, și în atenția altor mari cluburi

Marc Guehi, fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, se apropie de finalul contractului cu gruparea londoneză și poate semna liber cu orice echipă începând din ianuarie 2026. Bayern a fost primul club care a luat legătura cu agenții jucătorului, considerat o prioritate de directorul sportiv Max Eberl.

Totuși, Real Madrid și Barcelona sunt în pole-position, deoarece pot semna un precontract încă din iarnă, avantaj de care echipele din Premier League, campionat transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, nu dispun.

În vară, Guehi a fost aproape de Liverpool, însă transferul de 40 de milioane de euro a căzut în ultima zi a perioadei de mercato, după ce Palace nu i-a găsit înlocuitor. Acum, clubul englez este dispus să asculte oferte serioase în ianuarie, pentru a evita pierderea gratuită a jucătorului la finalul sezonului.

Marc Guehi înclină către Real Madrid?!

Presa britanică anunță că preferința lui Guehi este Real Madrid. Englezul de 25 de ani ar fi încântat de o mutare în La Liga, acolo unde Xabi Alonso îl vede o soluție pe termen lung pentru apărare.

La ora actuală, 45 milioane de euro este cota de piață a fundașului născut în Coasta de Fildeș, care are 1,82 m. A bifat 167 de meciuri pentru Crystal Palace, nouă goluri și cinci assist-uri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ULTIMELE STIRI
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Cu un fost dinamovist pe teren, naționala cu victorii pe linie și fără gol primit &icirc;ncă nu este calificată la CM 2026!
Cu un fost dinamovist pe teren, naționala cu victorii pe linie și fără gol primit încă nu este calificată la CM 2026!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!



Recomandarile redactiei
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
Atanas Trică, ce spectacol la interviu: Musi, ești viața mea, fratele meu! Mihnea, te iubesc!
Atanas Trică, ce spectacol la interviu: "Musi, ești viața mea, fratele meu! Mihnea, te iubesc!"
Alte subiecte de interes
Barcelona se bate cu Real Madrid pe semnătura unui căpitan din Premier League!
Barcelona se bate cu Real Madrid pe semnătura unui căpitan din Premier League!
I s-a interzis transferul la Liverpool &icirc;n ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală!
I s-a interzis transferul la Liverpool în ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală!
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou &icirc;n cazul lui Drăgușin: Probabil fanii ar fi &icirc;nnebunit!
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!