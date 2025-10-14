Partida Real Madrid - Barcelona, din etapa a zecea din La Liga, va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Cu toate că El Clasico este un meci special indiferent de situația în care se află cele două formații, Barcelona a primit încă o veste proastă, după ce s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază ai lui Hansi Flick.
Un nou absent pentru Barcelona în El Clasico
Este vorba despre Robert Lewandowski, care s-a accidentat la naționala Poloniei la bicepsul femural al coapsei stângi și nu va rata El Clasico de peste două săptămâni.
„Robert Lewandowski suferă de o ruptură musculară la bicepsul femural al coapsei stângi”, au scris catalanii într-un comunicat pe site-ul oficial.
Atacantul polonez ar urma să fie indisponibil timp de între patru și șase săptămâni, conform Mundo Deportivo.