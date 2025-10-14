NEWS ALERT Dezastru pentru Barcelona! Catalanii au primit încă o veste proastă înainte de El Clasico

Barcelona are probleme mari înaintea El Clasico din campionat.

Partida Real Madrid - Barcelona, din etapa a zecea din La Liga, va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cu toate că El Clasico este un meci special indiferent de situația în care se află cele două formații, Barcelona a primit încă o veste proastă, după ce s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază ai lui Hansi Flick.

Un nou absent pentru Barcelona în El Clasico

Este vorba despre Robert Lewandowski, care s-a accidentat la naționala Poloniei la bicepsul femural al coapsei stângi și nu va rata El Clasico de peste două săptămâni.

„Robert Lewandowski suferă de o ruptură musculară la bicepsul femural al coapsei stângi”, au scris catalanii într-un comunicat pe site-ul oficial.

Atacantul polonez ar urma să fie indisponibil timp de între patru și șase săptămâni, conform Mundo Deportivo.

Catalanii au mai multe probleme de lot înaintea derby-ului cu Real Madrid, iar echipa lui Hansi Flick nu se va putea baza pe Lewandowski, Gavi, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo și Ter Stegen, iar Raphinha, Lamine Yamal și Fermin sunt incerți.

Înainte de El Clasico, FC Barcelona va juca împotriva celor de la Girona, în campionat și Olympiacos, în Champions League.

Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
