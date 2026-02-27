Clubul englez de fotbal Brentford i-a prelungit contractului antrenorului Keith Andrews până în anul 2032, informează agenţia EFE.

Tehnicianul irlandez, al cărui contract anterior urma să expire în 2028, şi-a prelungit astfel cu patru ani înţelegerea cu echipa din Premier League, după o primă jumătate de sezon care s-a ridicat la nivelul aşteptărilor.

Brentford ocupă în prezent locul al şaptelea în clasament, cu 40 de puncte, având practic asigurată menţinerea în elita fotbalului englez.

După 27 de meciuri, ''albinele" sunt la doar trei puncte distanţă de locurile din Europa League, în timp ce rămân în cursa pentru Cupa Angliei, în care vor înfrunta formaţia West Ham United, în turul următor.

Keith Edwards vrea să scrie istorie la Brentford

Acest sezon impresionant este cu atât mai remarcabil în condiţiile în care Brentford şi-a pierdut în vara trecută cei mai buni marcatori, Yoanne Wissa şi Bryan Mbeumo, precum şi antrenorul din ultimii şapte ani, Thomas Frank, care a plecat la Tottenham Hotspur.

În timp ce Andrews, care a fost antrenorul pentru fazele fixe în stafful lui Frank, se bucură de un mare succes în primul său sezon la Brentford, tehnicianul danez a fost demis după câteva luni dezamăgitoare la Tottenham, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, care se luptă să evite retrogradarea în Championship (divizia a doua engleză).

"Îmi place să fiu aici. Simt că este un privilegiu şi o onoare să fiu antrenorul acestui club. Ar fi minunat să pot face asta încă mulţi ani'', a spus Keith Andrews, conform Agerpres.

Clasamentul din Premier League