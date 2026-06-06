La partida cu Georgia, Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan. Fiul selecționerului nu este în lot și pentru meciul de diseară, iar "Regele" a decis să îi ofere banderola lui Nicolae Stanciu (33 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul tricolorilor.

Ce a spus Nicolae Stanciu înainte de România - Țara Galilor

Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Ţara Galilor este una importantă pentru moralul 'tricolorilor' chiar dacă este amicală.

"Atât eu cât şi colegii mei suntem onoraţi să fim antrenaţi de Gheorghe Hagi. Acum cel mai important este să înţelegem ceea ce vrea dânsul să jucăm, ce transmite, ideile lui şi sunt sigur că viitorul va arăta bine. Ca jucători de fotbal, când îmbraci tricoul echipei naţionale nu cred că ai nevoie de vreo motivaţie. Într-adevăr, am avut şi perioade bune şi unele mai puţin bune în care poate i-am dezamăgit pe suporteri, poate suferinţa a fost mare după ratarea calificării la mondiale. Acum Mister a venit alături de noi, încercăm să facem lucrurile diferit, să redevenim o forţă, cum eram pe vremuri. Va fi mult de muncă, dar noi toţi jucătorii avem încredere în dânsul, în ce vrea să facă şi sperăm să arătăm asta de la acest meci cu Ţara Galilor. Chiar dacă este amical, este important pentru încrederea noastră, pentru moral, pentru ceea ce va urma din toamnă în Liga Naţiunilor", a declarat Stanciu.

"Sincer, mă aşteptam să fie sold-out stadionul, pentru că este primul meci acasă al lui Mister, sunt convins că multă lume vine să îl vadă şi să susţină echipa naţională. Ceea ce au făcut mereu în patru-cinci ani au venit şi ne-au susţinut necondiţionat. Chiar şi în Turcia, când am arătat calificarea şi a fost momentul dureros ne-au aplaudat. Pentru că lumea a văzut că facem tot ceea ce depinde de noi, că lăsăm totul pe teren. Uneori nu este de ajuns, dar cred că fanii apreciază acest lucru. Le promitem că în continuare vom fi aşa şi că vom încerca să le aducem cât mai multe bucurii", a completat acesta.