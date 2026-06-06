FOTO Cui i-a dat Gică Hagi banderola de căpitan la România - Țara Galilor

Cui i-a dat Gică Hagi banderola de căpitan la România - Țara Galilor Nationala
SPORT.RO
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România va înfrunta Țara Galilor, într-un meci amical, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua.

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Nicolae StanciuEchipa NationalaTara GalilorGica Hagi
Din articol

La patru zile după ce a remizat la Tbilisi contra Georgiei (1-1), România primește vizita Țării Galilor, iar Gică Hagi pregătește un prim 11 complet diferit. Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lot.

Banderola naționalei României a revenit la Nicolae Stanciu

La partida cu Georgia, Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan. Fiul selecționerului nu este în lot și pentru meciul de diseară, iar "Regele" a decis să îi ofere banderola lui Nicolae Stanciu (33 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul tricolorilor.

Stanciu este căpitanul de drept al naționalei, însă în ultimele luni a ratat mai multe meciuri. Mijlocașul lui Dalian Yingbo se va afla la meciul cu numărul 87 sub tricolor.

Pe lângă banderolă, Stanciu preia și tricoul cu numărul 10 de la Ianis Hagi pentru partida din Ghencea.

Foto: FRF

Ce a spus Nicolae Stanciu înainte de România - Țara Galilor

Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Ţara Galilor este una importantă pentru moralul 'tricolorilor' chiar dacă este amicală.

"Atât eu cât şi colegii mei suntem onoraţi să fim antrenaţi de Gheorghe Hagi. Acum cel mai important este să înţelegem ceea ce vrea dânsul să jucăm, ce transmite, ideile lui şi sunt sigur că viitorul va arăta bine. Ca jucători de fotbal, când îmbraci tricoul echipei naţionale nu cred că ai nevoie de vreo motivaţie. Într-adevăr, am avut şi perioade bune şi unele mai puţin bune în care poate i-am dezamăgit pe suporteri, poate suferinţa a fost mare după ratarea calificării la mondiale. Acum Mister a venit alături de noi, încercăm să facem lucrurile diferit, să redevenim o forţă, cum eram pe vremuri. Va fi mult de muncă, dar noi toţi jucătorii avem încredere în dânsul, în ce vrea să facă şi sperăm să arătăm asta de la acest meci cu Ţara Galilor. Chiar dacă este amical, este important pentru încrederea noastră, pentru moral, pentru ceea ce va urma din toamnă în Liga Naţiunilor", a declarat Stanciu.

"Sincer, mă aşteptam să fie sold-out stadionul, pentru că este primul meci acasă al lui Mister, sunt convins că multă lume vine să îl vadă şi să susţină echipa naţională. Ceea ce au făcut mereu în patru-cinci ani au venit şi ne-au susţinut necondiţionat. Chiar şi în Turcia, când am arătat calificarea şi a fost momentul dureros ne-au aplaudat. Pentru că lumea a văzut că facem tot ceea ce depinde de noi, că lăsăm totul pe teren. Uneori nu este de ajuns, dar cred că fanii apreciază acest lucru. Le promitem că în continuare vom fi aşa şi că vom încerca să le aducem cât mai multe bucurii", a completat acesta.

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Cum arată lotul României pentru partida cu Țara Galilor

PORTARI

  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANȚI

  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
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