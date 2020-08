Lista NEAGRA a lui Koeman la Barcelona! Jucatorii care au fost anuntati ca NU RAMAN pe Camp Nou + Trei jucatori importanti, testati in presezon

Ronald Koeman pregateste o adevarata revolutie in lotul Barcelonei!

Antrenorul olandez l-a sunat pe Luis Suarez pentru a-i transmite ca nu se va baza pe el in urmatorul sezon, intr-o conversatie care nu a durat mai mult de un minut, anunta presa din Spania. Pe langa uruguayan, au mai fost anuntati si Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal si Junior Firpo.

De asemenea, conform cotidianului AS, Koeman are inca trei jucatori pe lista pe care ii va tine pentru testari in presezon. Cei trei sunt Jordi Alba, Sergio Busquets si Philippe Coutinho. Pe cel din urma tehnicianul l-a sunat dupa victoria din Champions League cu Bayern pentru a-l anunta ca il vrea la echipa.

VIDEO - Cele mai tari assist-uri ale lui Luis Suarez la Barcelona: