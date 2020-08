Koeman a inceput CURATENIA la Barcelona! L-a sunat pe Suarez si i-a transmis ca e OUT din echipa! Anuntul momentului in Spania

Ronald Koeman pregateste o adevarata revolutie la Barcelona!

Dupa ce a discutat cu Lionel Messi, antrenorul olandez a vorbit si cu Luis Surez si l-a informat ca nu se va baza pe el in urmatorul sezon. Postul de radio RAC1 a anuntat ca Ronald Koeman l-a sunat pe Suarez si i-a transmis ca nu il mai doreste la echipa. Fostul jucator de la Liverpool mai are un an de contract cu optiune de prelungire pe inca un sezon, daca va juca in urmatoarea campanie un anumit numar de meciuri.

Aceasta pare a fi cea mai importanta miscare a lui Koeman, chiar daca putini au anticipat plecarea lui Suarez dupa umilinta in fata lui Bayern Munchen, scor 2-8.

Daca Surez va pleca, Barcelona ramane fara atacant de careu. Uruguaianul este al treilea cel mai bun marcator din istoria echipei. Ajax este interesata sa il repatrieze, iar cel mai probabil Koeman nu il va mai folosi in sezonul 2020-2021.