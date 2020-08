Suarez rupe tacerea dupa ce s-a scris ca ar putea pleca de la Barcelona! Ce spune despre umilinta cu Bayern si de ce depinde viitorul sau pe Camp Nou

Luis Suarez (33 de ani) a oferit prima reactie dupa ce mai multe publicatii din strainatate il dadeau ca si plecat de la Barcelona.

Atacantul uruguayan a vorbit in detaliu despre viitorul sau la Barcelona dupa cutremurul produs de umilinta din Champions League, cand catalanii au fost invinsi de Bayern Munchen cu 8-2.

Suarez spune ca nu se gandeste sa plece de la Barcelona si decizia viitorului sau este exclusiv in mainile clubului. Mai mult, atacantul spune ca este gata sa accepte si postura de rezera, in cazul in care asa va considera Ronald Koeman:

"Da (n. r. vrea sa ramana), atat timp cat conteaza pe mine. Vreau sa contribui in continuare cu ce pot. Am simtit sustinerea oamenilor de cand am ajuns aici si asta imi ofera foarte multa putere pentru a continua.

Evident ca as accepta si statutul de rezerva aici, intrucat mereu am acceptat asta in cariera mea. Concurenta este intotdeauna buna si daca antrenorul considera ca eu ar trebui sa incep pe banca, nu am nicio problema in a ajuta din postura de rezerva. Cred ca pot contribui in continuare mult la acest club", a spus Luis Suarez, intr-un interviu acordat pentru El Pais, potrivit Mundo Deportivo.

Atacantul a dezvaluit ca inca nu a avut o discutie personala cu Ronald Koeman.

Luis Suarez: "Toti suntem responsabili pentru o astfel de infrangere!"

Uruguayanul a vorbit si despre infrangerea dura pe care au incasat-o din partea lui Bayern Munchen si a pus totul pe seama unei zile extrem de proaste:

"Atunci cand se pierde in acest fel, suntem cu totii responsabili. Este clar, nu ar fi corect sa dai vina pe un jucator sau pe cineva din club. Uneori pare ca doriti sa scoateti pe cineva in evidenta, dar cred sincer ca nimeni nu poate pune la indoiala angajamentul meu fata de Barcelona.

A fost una din acele zile in care totul a mers prost. Eram coplesiti si nu stiam cum sa remediem asta. Nu este o scuza, dar a fost un an foarte ciudat pentru toti si, desigur, formatul influenteaza. Bayern s-a adaptat mult mai bine mental pentru o partida ca aceasta. Poate ca am venit cu cateva indoieli si Bayern a avut totul foarte clar. Sunt foarte buni, foarte puternici. Intr-un joc dublu nu vom sti niciodata ce s-ar fi putut intampla. Cu siguranta ca ne-ar fi eliminat, nu stiu", a mai spus Suarez.