Lovitura de 100 de milioane data de Barcelona dupa finala Champions League?! Nu cheltuieste NIMIC: "Vreau sa am un an mare!"

Desi Barcelona a fost eliminata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, unul dintre jucatorii catalanilor a castigat trofeul.

Este vorba despre Philippe Coutinho, fotbalist imprumutat la Bayern Munchen si care se va intoarce in aceasta vara la Barcelona.

Imediat dupa meciul cu PSG, brazilianul a lasat deoparte bucuria victoriei si a vorbit despre planurile sale de viitor.

"A fi castigator al Ligii Campionilor este un sentiment foarte special. Nu poate fi descris in cuvinte. Am pregatit foarte bine sezonul de la inceput si cred ca am meritat-o. O finala este intotdeauna definita de detalii si in final am fost campioni cu 1-0.

Nu m-am gandit prea mult la sezonul viitor. Acum trebuie sa ma intorc la Barcelona si chiar imi doresc sa muncesc din greu pentru a avea un alt sezon grozav. Nu stiu daca la Barcelona, ​​dar trebuie sa ma intorc acolo", a declarat Coutinho, potrivit Diario Sport.

Imediat dupa fluierul final din ultimul act al Champions League, brazilianul a fost unul dintre primii jucatori care l-au imbratisat pe Neymar, cel care a incheiat partida in lacrimi.

"I-am spus lui Neymar ca a avut un sezon minunat si ca este un jucator magnific. Sunt sigur ca va mai lupta de multe ori pentru aceasta competitie si, de asemenea, pentru titlul de cel mai bun jucator din lume", a marturisit Coutinho ca i-a soptit conationalului sau.