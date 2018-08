"Messi e un GENIU! Inca poate sa surprinda pe toata lumea!" Reactia lui Ernesto Valverde dupa prestatia fantastica a lui Leo

Barcelona 3-0 Alaves / Leo Messi a reusit o dubla in primul meci al sezonului din La Liga.

FC Barcelona a inceput entuziasmant noul sezon in Spania, cu o victorie cu 3-0 in fata lui Deportivo Alaves pe propriul teren. Leo Messi a reusit o dubla, celalalt gol al Barcei fiind opera lui Coutinho. Prima reusita a partidei a venit din lovitura libera a lui Messi si a reprezentat golul 6.000 in prima liga spaniola pentru Barcelona. Messi reusise si golul 5.000 al clubului in La Liga!

Messi a fost laudat la conferinta de presa de catre antrenorul Barcei, Ernesto Valverde: "Messi este un geniu. Suntem norocosi ca putem sa il vedem in fiecare zi. Suntem norocosi sa fim implicati in era in care joaca el - vrem ca el sa scoata un iepure din joben in fiecare zi.



Inca este loc pentru Messi sa ne surprinda. Mereu o face - nu inceteaza sa ma uluiasca, sa fiu sincer. Trebuie sa te astepti la orice de la Messi pentru ca el poate sa vada ceea ce nimeni altcineva nu vede" a declarat Valverde.