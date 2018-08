Messi, la primul discurs ca si capitan al Barcelonei: ce a promis liderul catalanilor pentu acest sezon!

Lionel Messi a tinut primul discurs in postura de capitan al Barcelonei.

Argentineanul a spus ca sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru Barcelona, dar lucrurile n-au fost finalizate.

"Sezonul precedent a fost foarte bun pentru noi. Am castigat campionatul si cupa, dar n-am reusit sa ducem lucrurile la final. Ma refer aici la maniera in care am fost eliminati din Champions League" a declarat Messi inainte de meciul cu Boca Juniors din cadrul trofeului Juan Gamper

Liderul catalanilor a promis ca in acest sezon, formatia antrenata de Valverde va face tot posibilul ca sa aduca trofeul Champions League inapoi pe Camp Nou.

“Astazi va promitem ca in acest an vom face tot posibilul ca cel mai dorit trofeu sa se intoarca pe Camp Nou”

Messi este increzator ca acest an o sa fie unul excelent pentru Barcelona mai ales dupa transferurile realizate. Malcom, Arthur, Langle si Vidal au ajuns pe Camp Nou. Catalanii s-au despartit de Digne, Yerri Mina, Andre Gomez si Andres Iniesta care a plecat in Japonia.

Urmatorii capitani de la FC Barcelona sunt Busquets, Pique si Sergi Roberto.