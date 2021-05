Cortacero a vrut sa dea lovitura folosindu-se de o poza! Cum a ratat sa puna mana pe cateva milioane de euro si pe cine a dat vina

Odata cu posibila revenire a lui Pablo Cortacero in Romania, ies la iveala noi detalii despre actionarul lui Dinamo.

Potrivit GSP, Cortacero ar fi incercat vara trecuta sa atraga niste investitori la club, folosindu-se de fotografia realizata in prezenta ministrului Marcel Vela, pe terasa MAI. Astfel, ibericul ar fi incercat sa-i faca sa creada pe cei de la grupul italian Astaldi ca proiectul sau se bucura de sprijinul guvernului roman.

Spaniolul ar fi avut o intalnire la Barcelona cu oficialii grupului Astaldi, care are proiecte de 900 de milioane de euro in Romania. Cortacero nu a reusit, insa, sa ii convinga sa investeasca la Dinamo, dand apoi vina pe suporteri.

"De la inceput a vrut sa atraga niste miliardari. Le-a spus celor de la Astaldi ca are promisiuni din partea conducerii Romaniei ca se pot face multe alte afaceri in tara, in constructii, cu stadionul din centrul Bucurestiului, ca sunt interese la nivel inalt pentru a sprijini revenirea lui Dinamo in prim-planul fotbalului intern si international.

Au tot incercat sa atraga astfel de milionari si miliardari, pornind de la acea poza, iar cand discutiile au cazut, fiindca nu prezenta incredere, Cortacero a dat vina, incredibil, pe suporterii clubului si pe romani: a spus ca toate negocierile au cazut fiindca a fost barfit de acestia in media si pe internet", au declarat surse din cadrul clubului alb-rosu.

In acest moment, suporterii-actionari de la Dinamo incearca sa scape definitiv de Pablo Cortacero, in timp ce ibericul a anuntat prin intermediul lui Rufo Collado ca va reveni in Romania cu bani pentru a ajuta echipa.