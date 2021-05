Sepsi - FC Botosani, LIVE de la 17:30 | Echipa lui Croitoru poate urca pe locul cinci in clasament 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Sepsi si Botosani pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Sepsi o primeste pe Botosani pe teren propriu la ultimul meci din acest sezon. Echipa lui Grozavu incheie playoff-ul pe a patra pozitie in clasament, indiferent de rezultatul obtinut si are asigurata calificarea in finala barajului pentru Conference League.

De cealalta parte, Botosani are sansa sa urce pe locul cinci in clasament, in cazul in care va castiga la Sf. Gheorghe, devansand-o pe Academica Clinceni.

In primul meci din playoff, Botosani s-a impus cu 2-1, prin golurile inscrise de Ongenda si Fili. Singurul gol al echipei lui Leo Grozavu a venit din devierea lui Patache in propria poarta.