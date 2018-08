LA cat s-a ajuns! Suma IREALA ceruta de REAL pentru transferul lui Modric la Inter! Perez: "Doar asa pleaca!" 

Luka Modric vrea sa plece la Inter Milano, insa mutarea pare imposibila!

Inter vrea sa renasca in urma investitiilor masive facute de proprietarii chinezi. Dupa ce i-au luat pe Nainggolan sau Vrsaljico, milanezii incearca sa dea lovitura prin achizitia lui Luka Modric de la Real Madrid. Jucatorul ar fi gata sa plece, insa are o problema. Florentino Perez si-a blindat jucatorii cu clauze imposibile. "Doar daca Inter plateste 750 de milioane de euro cat are clauza se face transferul", a anuntat Perez, furios ca inca o vedeta din echipa vrea sa paraseasca Realul.

Si Ronaldo avea o clauza uriasa, de 1 miliard de euro, insa in cele din urma portughezul a reusit sa-l convinga pe Florentino sa se multumeasca cu 115 milioane de euro.

Modric e din 2012 la Real Madrid, iar la finalul primului sezon fusese declarat cel mai slab transfer al sezonului. Croatul a devenit insa unul dintre cei mai buni jucatori din lume la Real, iar vara asta a jucat finala Cupei Mondiale cu nationala Croatiei.