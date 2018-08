Inca o plecare URIASA de la Real Madrid? Perez i-a gasit inlocuitor si lui Modric: un fost jucator al Barcelonei, primul pe lista

Modric este foarte aproape de o plecare de la Real Madrid.

Ar fi a doua mare pierdere a "galacticilor" dupa ce a lui Cristiano Ronaldo. Si Modric poate ajunge in Serie A. E dorit de Inter Milano, iar potrivit presei spaniole mutarea are sanse importante de a se realiza.

Potrivit Corriere dello Sport, Thiago Alcantara si Milinkovic-Savic sunt primii jucatori trecuti pe lista de Perez. In cazul in care Modric ca pleca la Inter, dintre cei doi i se va alege inlocuitorul. Real Madrid nu a reusit sa aduca in aceasta vara un superstar in locul lui Cristiano Ronaldo, si, potrivit italienilor, va fi dificil sa-i gaseasca un inlocuitor si lui Modric. Alcantara si Milinkovic-Savic se afla si pe lista de achizitii a altor forte din Europa.

Modric a venit la Real Madrid in 2012, perioada in care a castigat 14 trofee alaturi de "galactici". Modric a fost numarul 1 al nationalei Croatiei la Campionatul Mondial din Rusia din aceasta vara. Si-a dus echipa pana in finala turneului si a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale.