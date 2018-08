Un nou CUTREMUR la Real Madrid! Dupa Ronaldo, si Modric poate sa plece! Ce GIGANT vrea cel mai bun jucator de Mondial

Modric se poate intalni din nou cu Ronaldo, dar ca adversar.

Luka Modric se pregateste de despartirea de Real Madrid dupa 6 ani in capitala Spaniei. Sky Italia ajunta ca Modric vrea sa se desparta de Real iar Inter Milano i-a contactat deja agentii croatului pentru a porni negocierile!

Modric nu a revenit inca la antrenamente dupa ce a primit 3 saptamani de vacanta in urma Cupei Mondiale, turneu la care a fost desemnat cel mai bun jucator, insa este gata sa-i forteze mana lui Florentino Perez in cazul in care acesta nu doreste sa-l lase sa plece dupa ce Cristiano Ronaldo a ajuns la Juventus - seful Realului nu vrea sa piarda inca un jucator cheie al echipei care a cucerit de 3 ori consecutiv UEFA Champions League.

Inter Milano a realizat deja mai multe transferuri importante precum Nainggolan de la Roma, Lautaro Martinez de la Racing Club sau De Vrij de la Lazio, insa vrea sa faca o declaratie de forta, mai scriu italienii. Iar venirea lui Modric ar fi inlesnita de faptul ca Inter are deja mai multi coechipieri ai lui Modric de la nationala Croatiei - Vrsalijko a fost adus sub forma de imprumut de la Atletico si ii mai are pe Brozovic si Perisic.

Nominalizat la FIFA Best, printre favoriti la Balonul de Aur

Evolutia fantastica a lui Modric de la Cupa Mondiala, venita la cateva saptamani dupa ce mijocasul de 33 de ani a cucerit UEFA Champions League, l-a facut pe Modric unul dintre favoritii la Balonul de Aur! Ratarea victoriei in finala cu Franta, castigata cu 4-2 de echipa lui Didier Deschamps, i-a scazut insa sansele lui Modric de a castiga trofeul acordat de France Football.

Modric se afla insa pe lista scurta a celor nominalizati la FIFA Best alaturi de francezii Griezmann, Mbappe si Varane, portughezul Cristiano Ronaldo (transferat de la Real Madrid la Juventus Torino), care a obtinut aceasta distinctie in 2016 si 2017, belgienii Kevin De Bruyne (Manchester City) si Eden Hazard (Chelsea), englezul Harry Kane (Tottenham), argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), croatul Luka Modric (Real Madrid) si egipteanul Mohamed Salah (Liverpool).