Au eliminat pe Liverpool, dar Simeone si Atletico Madrid tremura in fata unui singur adversar

In fazele eliminatorii ale Champions League, echipa lui Simeone a fost eliminata mereu de Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid a reusit sa elimine pe Liverpool, campioana Europei, in optimile de finala ale Champions League, dupa 1-0 pe teren propriu si 3-2 in deplasare, in urma unei „duble” in care au afisat un cinism desavarsit, dar echipa lui Diego Simeone nu a scapat de „bestia nera” din istoria sa recenta. Dupa redresarea clubului, odata cu venirea antrenorului argentinian, in 2011, „Los Colchoneros” au fost mereu invinsi, in rundele eliminatorii ale Champions League, de echipele la care a evoluat Cristiano Ronaldo. De doua ori, infrangerile au insemnat pierderea finalelor in fata lui Real Madrid, o data au cedat in semifinalele competitiei si alta data au fost eliminati din sferturile de finala tot in fata rivalilor madrileni.



In sezonul trecut, Atletico a pierdut in mod incredibil duelul cu Juventus, din optimile de finala, dupa ce castigasera meciul tur cu 2-0, dar Ronaldo a fost cele care a marcat trei goluri in retur si a adus calificarea torinezilor. Dupa lectia de pragmatism contra lui Liverpool, Simeone si jucatorii lui probabil ca se roaga doar ca Juventus si Cristiano Ronaldo sa nu se califice in faza urmatoare a Champions League, campioana Italiei urmand sa joace returul cu Olympique Lyon, pe 17 martie, pe teren propriu, dupa ce au prierdut prima mansa cu 1-0. Sau, daca echipa superstarului portughez se califica, la tragerea la sorti de pe 20 martie, sa nu fie imperecheata exact cu Atletico Madrid.



Atletico Madrid, in fazele Champions League, cu Simeone antrenor:

2013-2014 / au pierdut finala cu Real Madrid, 1-4, dupa prelungiri / Cristiano Ronaldo a marcat ultimul gol al meciului, in minutul 120

2014-2015 / eliminati in sferturile de finala de Real Madrid, 0-0, 0-1

2015-2016 / au pierdut finala cu Real Madrid, 1-1, 3-5, dupa lovituri de departajare / Cristiano Ronaldo a fost unul dintre cei 5 marcatori ai echipei sale la penalty-uri

2016-2017 / eliminati in semifinale de Real Madrid, 0-3, 2-1 / Ronaldo a marcat 3 goluri in meciul tur

2017-2018 / eliminati inca din faza grupelor, dupa ce au terminat grupa dupa AS Roma si Chelsea

2018-2019 / eliminati din faza optimilor de finala de Juventus, 2-0, 0-3 / Cristiano Ronaldo a marcat toate cele trei goluri ale meciului retur