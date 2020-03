Un star de la Atletico Madrid si-a ras parul pentru a o sustine pe mama sa in lupta cu cancerul

Angel Correa isi ajuta cum poate mama pentru a invinge boala.

Argentinianul si-a pierdut tatal la varsta de 10 ani, iar mama sa, Marcela Martinez, face acum chimioterapie pentru a i se trata cancerul. Correa s-a ras in cap pentru a o incuraja pe mama sa, al carui par a cazut din cauza tratamentului. „Nu exista armistitiu pe campul de lupta cu inamicul tau, ei pot atinge corpul tau, dar nu iti pot atinge sufletul. Nu vor inlatura persoana pe care esti. Te iubesc, mama", a scris fotbalistul pe retelele de socializare, el primind mii de mesaje de incurajare, printre care si cele ale colegilor de la Atletico. Nu este singura tragedie din familia lui Correa, care si-a pierdut fratele in urma cu 3 ani. De asemenea, chiar si fotbalistul a suferit o operatie in 2014, la New York, pentru a i se trata o problema cardiaca.

“Mi-am pierdut tatal cand eram doar un copil. Toti banii castigati in fotbal au fost singurii bani ai familiei si au mers pentru a-mi hrani familia. Am avut un impresar care imi dadea un salariu si eu i-l dadeam mamei, care avea grija de casa. Problemele pe care le-am avut si obstacolele pe care le-am depasit m-au facut mai puternic si mi-au dat vointa de a face lucrurile mai bine si de a-mi ajuta in continuare familia”, a declarat acesta. Correa are 25 de ani, este cotat la 40 de milioane de euro si a jucat doar pentru San Lorenzo si Atletico Madrid, avand si 12 selectii la nationala Argentinei.