Tragedie fara margini la Atletico Madrid! Un jucator a decedat in plina pandemie! Comunicatul emis de club

Clubul Atletico Madrid, a anuntat sambata decesul fotbalistului Christian Minchola, un jucator de doar 14 ani, care evolua pe postul de atacant si evolua pentru Academia clubului din capitala Spaniei.

"Suntem scoati de vestea decesului jucatorului nostru si regretam profund pierderea lui. Atletico Madrid si intreaga familie a clubului va fi alaturi de familia si de prietenii lui Christian, in aceste momente extrem de dureroase", a declarat Enrique Cerezo, presedintele lui Atletico Madrid.

Pana in acest moment, cauzele decesului nu sunt inca cunoscute. Autoritatile cerceteaza acest caz.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY