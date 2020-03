Veste tragica pentru Atletico Madrid! O legenda a clubului a murit din cauza coronavirusului

Inca o veste tragica pentru clubul spaniol.

Jose Luis Capon, fostul fundas stanga al lui Atletico Madrid, a decedat din cauza infectarii cu coronavirus. Fostul fotbalist avea 72 de ani. Anuntul a fost facut de clubul spaniol pe pagina de facebook.

"Familia lui Atletico este in doliu. Una dintre marile noastre legende a murit: Jose Luis Capon. Va fi mereu in inimile noastre. Odihneste-te in pace", a postat echipa antrenata de Diego Simeon.

Vestea vine dupa ce sambata un junior al lui Atletico Madrid, Christian Minchola, a decedat la doar 14 ani. Cauzele sunt inca necunoscute, autoritatile cercetand acest caz.