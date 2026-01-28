Deși au fost multe voci care nu i-au dat șanse antrenorului român pe banca nerazzurrilor, având în vedere că Cristi Chivu este la doar a doua experiență ca antrenor principal a unei echipe de seniori, fostul căpitan al echipei naționale a impresionat prin măiestria sa ca antrenor.

Cristi Chivu ar fi pe lista lui Real Madrid

Inter a avut un parcurs excepțional în Serie A și, după 22 de etape, nerazzurrii sunt lideri detașați în campionat, cu 52 de puncte, la cinci lungimi în fața lui AC Milan. Chivu s-a decurcat admirabil și în Champions League. Inter a bifat patru victorii și trei înfrângeri și joacă în această seară partida decisivă cu Borussia Dortmund.

Cert este că Cristi Chivu a arătat că poate face față la un club de top, iar, în vară, antrenorul poate da o adevărată lovitură de imagine. Conform GSP, antrenorul român ar fi ajuns pe lista scurtă a lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid în vară, având în vedere că Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi Alonso, are probleme.

Sursa citată susține că mai mulți apropiați ai fotbalistului, inclusiv impresarul Pietro Chiodi, dar și voci importante din fotbalul românesc ar fi fost sunate de la Madrid pentru a fi chestionate în legătură cu disponibilitatea antrenorului pentru la vară.

Rămâne de văzut dacă informațiile se vor concretiza. Cert este însă că Cristi Chivu se află sub contract cu Inter Milano până în vara anului 2027.

Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A

