Lovitură pentru Real Madrid: Kylian Mbappe

Starul lui Real Madrid a acuzat probleme musculare în meciul cu Real Betis (1-1) și există șanse mari să nu mai joace în acest sezon.

Mbappe a cerut schimbare în minutul 81, iar inițial situația a fost catalogată drept o simplă suprasolicitare. Investigațiile ulterioare au indicat însă o leziune la mușchiul semitendinos al piciorului stâng.

Mbappe poate fi OUT restul sezonului

Jurnalistul Josep Pedrerol susține că scenariul în care francezul ratează toate meciurile rămase este unul foarte probabil, mai ales în contextul în care Real Madrid nu mai are obiective majore realiste în campionat.