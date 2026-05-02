Real Madrid se află la 11 puncte în spatele Barcelonei cu cinci etape înainte de finalul sezonului din La Liga. Madrilenii au nevoie de victorie în partida cu Espanyol din această etapă pentru a mai putea spera să câștige titlul. Dani Carvajal s-a accidentat și ratează El Clasico

Dani Carvajal nu va fi disponibil pentru partida cu Barcelona, de pe 10 mai, care poate decide titlul în La Liga. Conform lui Fabrizio Romano, care citează Marca, fundașul spaniol va fi disponibil pentru Real Madrid în ultima partidă a rundei din La Liga cu Athletic Bilbao.

🚨 Dani Carvajal has suffered an injury, Real

Madrid confirm.



He’s expected to be out for two weeks and back for the last game against Athletic Bilbao, reports Marca.



His current contract at Real Madrid expires in June. pic.twitter.com/w5JK6Bxvq4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026

Revenirea lui Raphinha, vestea excelentă primită de Barcelona Brazilianul ce evoluează pe postul de extremă stânga s-a refăcut după accidentarea pe care a suferit-o la mușchii ischiogambieri, ce l-a ținut departe de teren în ultimele cinci săptămâni. Informația a fost confirmată de către Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri internaționale. „Raphinha, din nou în lotul Barcelonei pentru meciul de azi, ​​după cinci săptămâni de absență din cauza unei accidentări”, a scris reputatul jurnalist pe contul său de X.