Kylian Mbappe, OUT!

Trupa de pe ”Bernabeu” a mai primit o lovitură după meciul de la Sevilla. Golgheterul Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit o întindere la coapsa piciorului stâng, potrivit jurnalistului Jose Luis Sanchez.
Kylian Mbappe s-a accidentat în Betis - Real Madrid!
Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea francezului și dacă aceasta îl va ține departe de gazon pentru următoarele meciuri, ținând cont că ”El Clasico” se apropie cu pași repezi.
Meciul cu Barcelona se va disputa pe Camp Nou pe 10 mai și îi poate găsi pe catalani în postura de campioni dacă nu vor avea niciun pas greșit până la acea partidă.
Mbappe are cifre fantastice în acest sezon la Real Madrid, în ciuda parcursului modest al echipei pe plan intern. Francezul se poate lăuda cu 41 de goluri în 41 de partide, cifră la care se adaugă și șase pase decisive, în toate competițiile.
Betis - Real Madrid 1-1
Oaspeții au deschis scorul în minutul 17 prin Vinicius Junior, însă nu au reușit ulterior să își dubleze avantajul și au pierdut două puncte pe finalul jocului.
În al patrulea minut de prelungiri, Hector Bellerin a șutat cu sete și l-a învins pe Andriy Lunin. Madrilenii au cerut fault în atac la Ferland Mendy.
Echipele de start:
- Real Betis (4-2-3-1): Valles - Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez - Amrabat, Fidalgo - Antony, Fornals, Ezzalzouli - Bakambu
- Rezerve: Lopez - Altimira, Avila, C. Hernandez. Deossa, Gomez, Isco, D. Llorente, Lo Celso, Riquelme, Roca, Ruibal
- Real Madrid (4-2-3-1): Lunin - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Mendy - Valverde, Pitarch - B. Diaz, Bellingham, Vinicius - Mbappe
- Rezerve: Jimenez - Aguado, Alaba, Asencio, Camavinga, Carreras, Carvajal, Cestero, F. Garcia, G. Garcia, Angel, Mastantuono