Kylian Mbappe, OUT!

Trupa de pe ”Bernabeu” a mai primit o lovitură după meciul de la Sevilla. Golgheterul Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit o întindere la coapsa piciorului stâng, potrivit jurnalistului Jose Luis Sanchez.

Kylian Mbappe s-a accidentat în Betis - Real Madrid!

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea francezului și dacă aceasta îl va ține departe de gazon pentru următoarele meciuri, ținând cont că ”El Clasico” se apropie cu pași repezi.

Meciul cu Barcelona se va disputa pe Camp Nou pe 10 mai și îi poate găsi pe catalani în postura de campioni dacă nu vor avea niciun pas greșit până la acea partidă.