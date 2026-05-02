Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”

Jose Mourinho o antrenează pe Benfica în primul eșalon al Portugaliei.

Antrenorul echipei Benfica, Jose Mourinho, a negat vineri orice contact cu Real Madrid, în ciuda zvonurilor persistente care anunţă revenirea sa în această vară la clubul madrilen, pe care l-a antrenat între 2010 şi 2013, scrie news.ro.

”Nimeni de la Real Madrid nu m-a contactat. Vă pot garanta acest lucru”, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, în cadrul unei conferinţe de presă organizată în ajunul deplasării la Famaliçao pentru un meci de campionat.

”Sunt în lumea fotbalului de atâţia ani şi sunt obişnuit cu astfel de lucruri... dar nu există nicio ofertă din partea Real Madrid. Mai am un an de contract cu Benfica, şi asta e tot”, a adăugat Mourinho, a cărui echipă a fost eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid în play-off-ul din februarie.

Numele lui Mourinho, care a câştigat titlul de campion al Spaniei cu Real în 2012, este menţionat în mod regulat ca posibil succesor al lui Alvaro Arbeloa, numit în ianuarie în locul lui Xabi Alonso, dar care se află deja sub presiune, în timp ce echipa madrilenă se îndreaptă spre un al doilea sezon consecutiv fără un titlu important.

Real are un deficit de 11 puncte faţă de liderul din La Liga, Barcelona, cu cinci etape înainte de final, şi a fost eliminat din Liga Campionilor de Bayern München în sferturile de finală.

În februarie, înainte de a-şi reîntâlni fosta echipă în barajele din C1, Jose Mourinho respinsese deja zvonurile privind o revenire la Madrid.

”Am dat totul pentru Real Madrid, tot ce aveam, am făcut lucruri bune, am făcut lucruri rele, dar am dat totul şi asta e tot (...) Suporterii mă apreciază foarte mult, şi asta e fantastic, dar nu vreau să încurajez zvonuri care nu au niciun temei”, declara portughezul.

