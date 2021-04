Koeman, mai furios ca niciodata! Jucatorul care l-a umplut de nervi pe antrenorul Barcelonei a fost schimbat imediat! Imaginile momentului

Barcelona a castigat cu 5-2 meciul cu Getafe din etapa 31 din La Liga.

Meciul nu a fost, insa, lipsit de incidente. Antrenorul catalanilor a fost surprins spre finalul partidei extrem de nervos.

Ronald Koeman si-a iesit din minti la scorul de 3-2, in momentul in care Mingueza a mers sa-si ajute echipa in atac. Olandezul s-a suparat ca fundasul s-a indepartat atat de mult de pozitia sa si a fost vazut urland la el de pe marginea terenului.

In plus, dupa doar cateva secunde, Koeman a decis sa-l inlocuiasca pe teren cu Umtiti. Iesit de pe teren, Mingueza a mers sa-l salute pe tehnician, insa acesta a refuzat sa dea mana cu el.

La finalul partidei, Koeman a recunoscut ca a avut o reactie cam dura la adresa fundasului, mentionand insa si faptul ca acesta ar trebui sa inteleaga ca a juca pentru Barcelona inseamna a fi concentrat in fiecare moment.

"Este un rezultat bun. In prima repriza am jucat bine. In a doua repriza am iesit mai putin concentrati, ritmul a incetinit si ne-am complicat inutil jocul. Cand se intampla acest lucru, jocul poate deveni dificil pentru noi si trebuie sa invatam cum sa facem fata acestui lucru.

Am exagerat un pic cu Mingueza pentru ca are un sezon minunat. El trebuie sa invete ca pentru a fi un jucator al Barcelonei trebuie sa fie bine si concentrat in fiecare meci", a spus antrenorul catalanilor dupa meciul cu Getafe.